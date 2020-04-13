Киев, , 18:53 — REGNUM Суть поправок в украинский госбюджет-2020, принятых сегодня Верховной радой, в том, что власти резко уменьшили доходную часть госбюджета и увеличили расходную часть, заявил 13 апреля экономист Александр Охрименко.

По его словам, дефицит госбюджета Украины, который будет около 300 млрд грн., будут покрывать за счет эмиссии гривны и, может быть, за счет денег от МВФ, ЕС и США, «если они дадут».

«Но самое главное — теперь кабмин во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем получает право самостоятельно распоряжаться деньгам фонда для борьбы с короновирусом, около 65 млрд грн. (порядка 2,5 млрд долларов), или может на свое усмотрение, без согласования с Верховной радой, перераспределять расходы госбюджета», — поясняет эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на внеочередном заседании Верховная рада силами фракции «Слуга народа» приняла изменения в государственный бюджет Украины, предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое — до 298 млрд грн. Согласно решению депутатов, в рамках бюджета создан фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн., средства из которого, как предполагается, будут направлены на дополнительные выплаты медработникам, закупку медоборудования, выплату пособий по безработице и денежную помощь семьям медработников.