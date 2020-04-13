Рига, , 18:41 — REGNUM 59% поддержанных автомобилей, зарегистрированных в Латвии, находятся в диапазоне от 11 до 29 лет. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на данные автомобильной ассоциации.

По данным представителей ассоциации, из 10 326 легковых поддержанных автомашин, зарегистрированных на территории страны в первом квартале, 6074 были в возрасте от 11 до 29 лет. 1344 автомобиля (13%) находились в диапазоне от 5 до 7 лет, 57 транпортных средств — старше 30 лет.

Отмечается, что за первые три месяца в стране было продано и зарегистрировано всего 949 автомашин (9%) от 1 до 4 лет, и 19 автомашин не старше одного года.

Напомним, за первый квартал 2020 года число зарегистрированных автомобилей в Латвии упало на 11%.