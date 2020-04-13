Ставрополь, , 18:24 — REGNUM На Северном Кавказе изменено расписание движения ряда поездов в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса и ограничениями, введенными режимом полной самоизоляции.

Так, с 9 апреля вместо ежедневного введен режим курсирования через день для фирменного поезда «Эльбрус» сообщением Нальчик — Москва и обратно. С 10 апреля будет ходить только по четным числам поезд из Владикавказа в Москву, а с 12 апреля по нечетным — обратно.

Раз в четыре дня будет отправляться с 10 апреля поезд Владикавказ — Санкт-Петербург. С 11 апреля по нечетным числам будет курсировать поезд Махачкала — Москва, а обратно из Москвы с 13 апреля только по нечетным. Поезд из Грозного в Москву отменен с 5 апреля по нечетным дням, а из Москвы в столицу Чечни — с 7 апреля по нечетным.

С 15 апреля совсем перестанет ходить поезд из Екатеринбурга в Кисловодск, а обратный — с 18 апреля. Также отменен полностью с 10 мая поезд по маршруту Тюмень — Махачкала, а с 13 мая — в обратном направлении.

Временно сокращена периодичность курсирования поездов в черноморском направлении. Так, поезда по маршруту из Кисловодска в Адлер и обратно будут ходить со 2 июня по 26 сентября через день, из Владикавказа в Анапу — также через день — но на срок с 11 по 24 июня. А поезд из Ставрополя в Адлер и обратно с 28 апреля будет ходить один раз в четыре дня.

Изменения коснулись и других маршрутов, пролегающих по территории Северо-Кавказского федерального округа.

Как отметили в РЖД, эти меры носят временный характер и будут изменены, как только ситуация с коронавирусом улучшится и спрос на железнодорожные перевозки вновь пойдет вверх.