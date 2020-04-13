Курск, 13 апреля 2020, 18:18 — REGNUM В Курской области завершён сев ранних яровых зерновых культур. Как сообщила пресс-служба областной администрации, ранние яровые культуры посеяны на площади в 342 тысяч гектаров.
Сахарной свёклой засеяно около 52 тысяч гектаров — это 58% от плана. В Пристенском районе эти работы уже завершены.
Посеяно 70 тысяч гектаров подсолнечника, или 56% от плана. В нескольких районах области начался сев кукурузы и овощей открытого грунта. Также аграрии приступили к уходу за посевами озимых культур.