Москва, 13 апреля 2020, 18:12 — REGNUM Организация прямых денежных выплат населению РФ — это оправданная и рациональная мера, которая позволит не допустить резкого увеличения количества бедных и, самое главное, предотвратит угрозу резкого схлопывания совокупного спроса, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
И тем самым, как полагает экономист, будет поддержан малый и средний бизнес, который сейчас находится в особенно уязвимом положении.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что значительные меры по поддержке бизнеса уже принимаются, однако в сложившейся ситуации они могут оказаться недостаточными.