Москва, , 18:10 — REGNUM Прогноз Минэкономразвития РФ, согласно которому в 2020 году рост ВВП России существенно замедлится — с 2,3% до 1,6%, в сложившихся условиях выглядит слишком оптимистичным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

«Если мы посмотрим другие оценки, например экспертов Bank of America, то они прогнозируют падение ВВП РФ на 5,6%, — сказал Дзарасов. — Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования утверждает, что экономическая активность в России сократилась на 16%. Правда, термин «экономическая активность» не является чётко понятным и ясным статистическим показателем. Однако если это падение столь значительное, то и на ВВП это тоже должно сказаться. Оценки отрицательного роста ВВП, то есть спада ВВП, мне кажутся более обоснованными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский заявил, что в настоящее время экономика РФ находится в критической ситуации.