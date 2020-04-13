Москва, , 18:08 — REGNUM У малого бизнеса в России нет достаточных прибылей и накоплений, чтобы удерживать свои позиции в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Малый и средний бизнес в особенно отчаянном положении, — сказал экономист. — Они отличаются тем, что в большей мере зависят от спроса со стороны населения. Что такое малый бизнес? Это различные услуги, которые оказываются рядовому человеку: починка автомобилей, сфера общественного питания и прочее. Это как раз те области, которые большого «жира» не скопили. Они и прежде не имели очень большого дохода, так как реальные доходы населения сокращаются, а спрос либо стагнирует, либо падает. А теперь малый бизнес будет нести наибольшие потери и уходить с рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Госдумы РФ принял решение о создании межфракционной комиссии по поддержке малого и среднего бизнеса.

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