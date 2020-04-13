Рига, , 18:00 — REGNUM Национальная служба здоровья (NVD) Латвии заключила несколько договоров о поставке в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом на общую сумму 9,78 млн евро. Об этом пишет 13 апреля портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, в контракт, стоимостью 6,75 млн евро, включена закупка 3,5 млн трёхслойных медицинских масок (на 3,44 млн евро), а также миллион респираторных масок (на 2,66 млн евро). Транспортные расходы по этой сделке составят 643 050 евро.

Кроме этого, NVD заключило соглашение на поставку двух миллионов хирургических масок на 1,47 млн евро, и зарезервировало 1,04 млн евро на покупку 100 000 респираторов и миллиона трёхслойных масок.

Отмечается, что услуги по координации воздушной доставке грузов из Урумчи (Китай) в Ригу обошлись NVD в 95 000 евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.