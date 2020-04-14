Москва, , 00:02 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, разрешающий регионам отказываться на взимания туристического сбора, сообщает ИА REGNUM.

Эксперимент по курортному сбору действует в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Туристы платят «налог» за пользование курортной инфраструктурой, поступившие средства муниципальные власти направляют на восстановление и развитие курортов. Предполагается, что размер сбора регионы устанавливают сами.

На фоне коронавируса предлагается дать право этим субъектам РФ принимать решение о приостановлении его взимания на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, не дожидаясь волеизъявления этих муниципальных образований. Срок приостановления сбора должен утвердить сам регион своим законом.

Регионы должны администрировать сбор даже несмотря на отсутствие поступлений, указали авторы.

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