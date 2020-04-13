Токио, , 17:43 — REGNUM О планах частично возобновить производство автомобилей на заводах Toyota в России сообщает 13 апреля Kyodo.

Так, 6 мая планируется возобновить производство на заводе в Санкт-Петербурге.

Кроме того, производство будет возобновлено на заводах в странах Европейского союза. Так, во Франции завод заработает 22 апреля, в Польше — 23 апреля, 4 мая — в Чехии.

Кроме того, 4 мая возобновят работу заводы японского автоконцерна в Турции и в Великобритании.

Напомним, производство Toyota было временно свёрнуто в вышеуказанных странах на фоне пандемии. В Китае заводы японского автопроизводителя уже начали работать.

Читайте ранее в этом сюжете: Продажи автомобилей Toyota в России выросли на 36,5%