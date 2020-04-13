Москва, , 17:35 — REGNUM Властям РФ следует воспользоваться американским опытом поддержки населения в условиях борьбы с распространением коронавируса, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Американцы оказали непосредственную помощь населению в поддержании его доходов. Примерно на 30% ВВП. Это огромное впрыскивание денег — 1200 долларов на взрослого человека и 500 долларов на каждого ребенка. Это очень существенная поддержка совокупного спроса, — сказал Дзарасов. — Да, это чревато усилением инфляции, но в сложившихся условиях усиление инфляции — это гораздо меньшее зло, чем срыв совокупного спроса. У нас программа поддержки тоже есть, но гораздо более скромная. Насколько мне известно, в России помощь оказывается в масштабах нескольких процентов ВВП. А ведь удар наносится именно наёмным работникам. Поэтому, если бы сейчас в РФ организовали выплаты населению, сопоставимые с теми, какие сделали американцы, то тогда даже в случае инфляции произошло бы определённое перераспределение доходов в пользу наёмных работников».

И это, как полагает Дзарасов, было бы и справедливо, и правильно для спасения экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Госдума на пленарном заседании 14 апреля обсудит ряд приоритетных законопроектов, направленных на поддержку граждан и предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.