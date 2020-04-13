Москва, , 17:33 — REGNUM Законопроект, отменяющий оснащение специальными датчиками вагонов при перевозке спирта, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

С 1 июня 2019 г. перевозка этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции по железной дороге допускается только при условии оснащения вагонов специальными техническими средствами регистрации в автоматическом режиме движения, которые обеспечивают передачу данных о перемещении таких транспортных средств по территории РФ, в том числе данных о текущем местоположении, пройденном маршруте, времени и местах стоянок, по спутниковым навигационным системам в автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории страны.

Это требование предлагается считать утратившим силу из-за того, что создается дополнительная финансовая нагрузка на бизнес.

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