Рига, , 17:33 — REGNUM Сотрудники Службы государственных Доходов (СГД) Латвии обнаружили нарушения в ходе проверок деятельности торговцев подержанными автомобилями. Об этом пишет 13 апреля портал Diena.lv.

По данным журналистов, в ходе 144 тематических проверок, проведённых в 140 компаниях, нарушения констатированы в 99% случаях. Так, торговцы не обеспечивали прозрачное оформление сделок, не соблюдали правил торговли и бухгалтерского учёта.

Отмечается, что в 97 случаях торговцы были оштрафованы на общую сумму 82 300. Деятельность 10 компаний прекращена, 24 транспортных средства были конфискованы.