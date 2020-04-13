Москва, , 17:26 — REGNUM Законопроект о маркировке алкоголя правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Меняется порядок выдачи акцизных и специальных марок.

Предлагается унифицировать марки и перераспределить полномочия между федеральными органами исполнительной власти при контроле оборота алкогольной продукции, обеспечив при этом электронное межведомственное взаимодействие Росалкогольрегулирования и таможенных органов.

Одновременно предлагается функции по выдаче организациям федеральных специальных и акцизных марок и контролю за их использованием сконцентрировать в Росалкогольрегулировании, а полномочия по контролю маркировки алкогольной продукции при ее декларировании и совершении иных таможенных операций закрепить за таможенными органами.

«Минимизация риска нарушения права Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательства РФ о таможенном регулировании при реализации таких подходов будет обеспечена за счет применения электронных технологий прослеживаемости использования марок для всех видов алкогольной продукции в режиме, близком к реальному времени». — указали в правительстве.

Отметим, алкогольная продукция фиксируется в системе ЕГАИС.