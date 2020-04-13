Москва, , 17:24 — REGNUM К уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову поступают обращения от бизнесменов, которые просят в условиях ограничительных мер, введённых для недопущения распространения коронавируса, содействовать отмене требования ФНС предоставлять им бумажные копии первичной документации даже при наличии электронного документооборота.

«Хотя все есть в электронном виде, но на практике отсутствие бумажных первичных документов иногда является предметом споров с налоговыми органами, — заявил генеральный директор АО «Петропавловский хлебокомбинат» Вадим Повзнер. — Поэтому все вынуждены дублировать документы на бумаге, а это сотни килограммов в месяц и занятые архивами полезные площади у каждого предприятия. Тем более актуально это сейчас, когда многие переводят сотрудников на удаленную работу и используют любые доступные способы обмена документами с контрагентами, чтобы не останавливать процессы».

Действительно, подразделения ФНС сегодня часто требуют в рамках проверки предоставить им первичные учетные документы (счета-фактуры) на бумажном носителе, подтвердил общественный омбудсмен по развитию цифровой экономики Илия Димитров. По его словам, это связано с проблемами в регулировании сферы электронной подписи.

«Известны случаи, когда с помощью поддельных электронных подписей злоумышленники организовывали фиктивные сделки по выводу денег в сферу теневой экономики, — пояснил Димитров. — В других случаях, чтобы скомпрометировать конкурентов, мошенники от их имени направляли в налоговые органы искажённую электронную отчётность. Ничего не подозревающих граждан без их ведома регистрировали индивидуальными предпринимателями и учредителями юридических лиц. В ходе рейдерских захватов незаконно оформляли смену собственников и руководителей благополучных коммерческих структур, опустошая в короткие сроки их банковские счета».

Димитров напомнил, что в конце 2019 года в Федеральный закон «Об электронной подписи» были внесены несколько поправок, поэтапно вступающих в действие с 01.07.2020 по 01.01.2021 . В соответствии с ними рынок коммерческой выдачи сертификатов ЭЦП (а сейчас в России насчитывается около 500 удостоверяющих центров) значительно видоизменится.

По новым требованиям собственный капитал удостоверяющих центров должен увеличиться с 7 млн до 1 млрд. рублей (или 500 млн рублей при наличии филиалов не менее чем в 75% регионов страны). Максимальный размер страховой ответственности удостоверяющего центра за убытки, причиненные третьим лицам, увеличен до 200 млн рублей. Максимально ужесточена процедура идентификации лица, получающего квалифицированную электронную подпись.

Удостоверяющие центры, выдающие сертификаты квалифицированной электронной подписи руководителям юрлиц или ИП, должны будут пройти аккредитацию не только в Минсвязи (как в случае выдачи сертификатов физлицам), но и в ФНС.

«Такие меры означают полный контроль ФНС за происхождением и движением каждого электронного документа, — резюмировал Димитров. — Соответственно, создается естественная возможность для отказа от истребования документов на бумажных носителях. К началу 2021 года процесс должен быть завершен».