Вашингтон, , 17:19 — REGNUM Участие американского президента Дональда Трампа в сделке ОПЕК+ позволило добиться сокращения нефтедобычи на 20 млн баррелей в сутки, написал глава Штатов 13 апреля в Twitter.

По словам Трампа, такой результат оказался возможным только благодаря его участию в переговорах. Теперь объём, на который ОПЕК+ «стремится сократить нефтедобычу», составляет «20 млн баррелей в сутки, а не 10 млн, как обычно сообщается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры, на которых участники ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти, состоялись 9 апреля. Теперь РФ в мае-июне снизит объём нефтедобычи до восьми с половиной миллионов баррелей в сутки.

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