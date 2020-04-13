Москва, , 17:13 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 14 апреля обсудит ряд приоритетных законопроектов, направленных на поддержку граждан и предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это решения, которые мы будем вносить в Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс, закон об адресной социальной помощи», — перечислил Володин.

Он уточнил, что поправки в Бюджетный кодекс предполагают возможность предоставления государственных гарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам.

Поправки в Налоговый кодекс уточняют налогообложение покупку предприятий медицинских масок, санитайзеров и тест-систем на фоне коронавируса.

«Речь идёт о приобретении средств индивидуальной защиты тест-систем, медизделия. Эти затраты не будут облагаться налогом, они будут относиться к затратам предприятия, хотя они не профильные», — уточнил Володин.

Кроме того, Госдума, как ожидается, примет поправки о ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей. Речь идет об адресной государственной поддержке семьям, при получении, в случае если в семье есть безработный, не будет учитываться доход за прошлый год. Также Госдума в первом чтении обсудит законопроект, дающий регионам право временно прекращать взимание туристического сбора.