Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Власти Ленинградской области освободили на три месяца от арендной платы наиболее пострадавшие от ситуации с коронавирусом предприятия в регионе. Об этом 13 апреля заявила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, 10 апреля региональными властями был принят закон, который дает налоговое послабление наиболее пострадавшим от пандемии отраслям бизнеса. Теперь ряд предприятий могут платить налог не в размере 6%, как это было раньше, а 1%. Кроме того, собственникам торговых помещений в ТРК и ТРЦ предоставляется льгота на тот же размер, на который они предоставляют скидку своим арендаторам.

«Кроме того, органы местного самоуправления принимают решение по снижению ставки единого налога на вмененный доход. К середине недели в Ленобласти будет принято постановление о том, что предоставляется освобождение на три месяца от арендной платы тем предприятиям, которые попали в списки отраслей наиболее пострадавших от этой ситуации и, которые являются объектами МСП», — подчеркнула Нерушай.

Всем остальным предприятиям малого и среднего бизнеса, которые не попали в список пострадавших, будет предоставлена отсрочка в выплате арендной платы на три месяца с последующим распределением до конца года. Также в отношении предприятий, хозяйствующий субъект которых не является субъектом МСП, рассматривается вопрос о предоставлении отсрочки арендных платежей.

«Данное решение будет принято по отношению к региональному имуществу, и органам местного самоуправления рекомендовано предоставление таких же льгот и преференций по отношению и к муниципальному имуществу», — подытожила чиновница.

Что касается коммерческих помещений, то предпринимателям необходимо обращаться в письменном виде к собственнику, а если тот не принимает никаких действий, то в суд.

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