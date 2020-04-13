Москва, , 16:56 — REGNUM Совет Думы принял решение о создании межфракционной комиссии по поддержке малого и среднего бизнеса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Такая инициатива была внесена фракцией «Единая Россия», все считают ее правильной», — сказал Володин, отметил, что комиссия будет работать в постоянном режиме.

Комиссия будет постоянно взаимодействовать с правительством РФ, заверил он.

«Комиссия будет работать в работать в постоянном режиме, и несмотря на то, что депутаты должны уезжать в регионы или у них близятся отпуска, эта комиссия будет продолжать работать», — сказал Володин.

По его словам, комиссия должна в режиме постоянного диалога с пострадавшими от проблем в экономике оказывать помощь, проводить консультации, также комиссия «будет инициировать предложения, которые будут транслироваться как в правительство, так и в профильные комитеты Госдумы».

Парламентарии намерены обсудить специфику в том числе при взаимодействии с отраслевыми объединениями. Прежде всего, это Опора России и Деловая Россия, уточнил инициатор создания комиссии глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

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