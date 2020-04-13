Душанбе, , 16:50 — REGNUM Макроэкономический обзор дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируетснижение роста экономики Таджикистана.

По данным аналитиков, сдерживающее влияние на развитие экономики страны могут оказать «негативные последствия пандемии коронавируса». А в качестве поддерживающих факторов в данном случае будет то, что сейчас расширяются расходы бюджета страны в социальном секторе, а также увеличивается производство в металлургической промышленности.

Однако авторы документа подчеркнули, что «отмеченные факторы лишь частично учтены в прогнозе ЕАБР, так как дата отсечения данных для его составления предшествует периоду наиболее быстрого распространения коронавируса в мире и принятия жестких мер по сдерживанию масштаба заболевания в странах — торговых партнерах Таджикистана».

В докладе говорится о том, что рост таджикистанской экономики в 2019 году стал набирать обороты и достиг 7,5%. Для сравнения в 2018 году этот показатель составлял 7,3%.

Такой рост, по мнению специалистов ЕАБР, был вызван сильным потребительским спросом и увеличением производительности в горно-металлургической, сельскохозяйственной отраслях.

Авторы обзора отмечают, что из-за роста цен на продовольственные товары в 2019 году инфляция в Таджикистане было зафиксирована на уровне 8%, тогда как в 2018 году этот показатель был значительно ниже — 5,4%.

По словам аналитика отдела экономического анализа ЕАБР Константина Фёдорова,в документе представлена краткосрочная перспектива развития экономики Таджикистана.

Он подчеркнул, что внешняя экономическая ситуация будет ухудшаться, что может привести к снижению доходов, поступающих в бюджет страны от экспорта продукции за рубеж, а также уменьшению объёмов денежных переводов из других стран и оказать негативное влияние на развитие экономики страны.

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