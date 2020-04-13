Москва, , 16:45 — REGNUM У России появился шанс начать возрождать собственное производство, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Я думаю, что как раз у нашей экономики неплохие шансы. Во-первых, потому что разрыв очень многих технологических цепочек вследствие карантина вынудит многие страны возрождать собственное производство, а у нас для этого очень большие возможности, — сказал Вассерман. — Во-вторых, насколько я могу судить, где-то в середине года начнется восстановление значительной части экономики, поскольку коронавирусный карантин, скорее всего, закончится, а это резко поднимет спрос на энергоэкспорт, в том числе и на наш. Так что мне кажется, что у нас неплохие перспективы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФ регионы призвали закрыть вокзалы, порты и аэропорты, выставить кордоны на дорогах, часть заработной платы депутатов и чиновников направить на борьбу с коронавирусом, населению предоставить кредитные каникулы.