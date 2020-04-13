Москва, , 16:41 — REGNUM В отличие от США, Великобритании и ЕС, в России усилия государства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции окажутся эффективными, считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 13 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Даже если Москва, Подмосковье и некоторые крупные города РФ не выйдут с карантина до 9 мая и весь май проведут дома, угроза будет устранена, и мы не увидим катастрофы, подобной той, что разворачивается в США и других странах без национального здравоохранения или с декоративным здравоохранением при «хорошей платной медицине». Думаю, что, как и в Китае, в России будут показана эффективность организованной борьбы государства с угрозой, — написал Колташов. — В США, Великобритании и ЕС всё будет иначе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что введённые в США из-за пандемии карантинные меры могут начать отменять в следующем месяце.