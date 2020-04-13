Нижний Новгород, , 16:31 — REGNUM АО «Российские железные дороги» поменяли расписание скоростных поездов «в связи со снижением пассажиропотока» на фоне распространения коронавируса, — сообщает компания на своем сайте.

С 13 апреля отменен поезд 47/48 Москва — Нижний Новгород.

15−16 апреля отменятся «Ласточки» (728/731, 729/732, 731/732), следующие из столицы в Нижний Новгород и обратно. С 3 апреля отменен поезд 9/10 «Киров — Нижний Новгород».

Также сокращена периодичность следования поездов по маршруту «Нижний Новгород — Ижевск» и «Нижний Новгород — Адлер».

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«Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — предлагает АО РЖД.