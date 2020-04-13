Москва, , 16:23 — REGNUM Внешний долг России за I квартал 2020 года снизился на $40,8 млрд, или на 8,3%, и по состоянию на 1 апреля составил $450 млрд. Такую оценку приводит 13 апреля пресс-служба Банка России.

В комментарии регулятора отмечается, что ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением российского рубля.

По данным ЦБ, наиболее существенно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной величины задолженности по долговым ценным бумагам правительства России, а также внешним обязательствам прочих секторов.