Пенза, , 16:22 — REGNUM Несмотря на последствия сильного ветра и снегопада, обрушившихся на Пензенскую область в минувшие выходные, аграрии приступили к посевной кампании. Об этом информировал губернатора региона Ивана Белозерцева министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков.

« Практически все районы области приступили к работе: сегодня засеяно порядка 76 тыс. гектаров, что составляет 8% от планируемых объемов », — уточнил министр.

Под урожай 2020 года пензенские аграрии уже посеяли 381,2 га озимых культур, состояние более половины оценивается как отличное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе коммунальные службы и сотрудники МЧС ликвидируют последствия снегопада и сильного ветра. Из-за снегопада в Пензенском, Бессоновском, Лунинском, Малосердобинском и Каменском районах было ограничено электроснабжение. 23 аварийно-восстановительные бригады занимаются устранением повреждений, часть потребителей уже запитана по резервным схемам.

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