Пенза, 13 апреля 2020, 16:22 — REGNUM Несмотря на последствия сильного ветра и снегопада, обрушившихся на Пензенскую область в минувшие выходные, аграрии приступили к посевной кампании. Об этом информировал губернатора региона Ивана Белозерцева министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков.
Под урожай 2020 года пензенские аграрии уже посеяли 381,2 га озимых культур, состояние более половины оценивается как отличное.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе коммунальные службы и сотрудники МЧС ликвидируют последствия снегопада и сильного ветра. Из-за снегопада в Пензенском, Бессоновском, Лунинском, Малосердобинском и Каменском районах было ограничено электроснабжение. 23 аварийно-восстановительные бригады занимаются устранением повреждений, часть потребителей уже запитана по резервным схемам.
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