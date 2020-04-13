Москва, , 16:12 — REGNUM Для того чтобы поддержать малый бизнес, власти РФ должны организовать прямые выплаты населению России, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Малое и среднее предпринимательство в РФ ждёт истребление и уничтожение, — посетовал Жуковский. — В лучшем случае малый бизнес может постараться пережить один месяц самоизоляции. То есть конец марта плюс апрель. Это предел. Никакой финансовой подушки у малого бизнеса нет. У самозанятых её тоже нет. В такой ситуации власти могли бы организовать прямые материальные выплаты населению (25−30 тысяч рублей), тогда месяц-полтора бизнес мог бы выжить. Но этого не происходит. Соответственно, по итогам этого года мы получим картину, когда от 30% до 50% малых предприятий, ипэшников, ооошников либо просто-напросто уйдут с рынка, либо окончательно переместятся в теневой сектор».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что значительные меры по поддержке бизнеса уже принимаются, однако в сложившейся ситуации они могут оказаться недостаточными.

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