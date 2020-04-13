Москва, , 16:06 — REGNUM Из-за вынужденных ограничений, которые вводятся для борьбы с распространением коронавируса, огромное число предприятий приостановило деятельность. Во многих сферах люди теряют работу, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ).

«Но в тоже время в некоторых отраслях нагрузка на действующие предприятия увеличилась. В первую очередь это аграрии и пищевая промышленность. Приближается сезон весенних полевых работы. Работодатели готовы открывать новые рабочие места. В условиях общего кризиса это хорошая тенденция, которую следовало бы поддержать», — считает парламентарий.

При этом он подчеркнул, что сельскохозяйственные предприятия и организации столкнулись с неожиданной проблемой.

«Для трудоустройства работник должен пройти медосмотр и получить соответствующую справку. Но сейчас из-за принимаемых мер безопасности поликлиники прекратили проводить эту работу. На селе нет частных поликлиник, в государственных приём граждан приостановлен. Причём уже появились случаи, когда врачей — специалистов узкого профиля просят подписывать заявления об уходе в отпуск за свой счёт. Я направил депутатские запросы руководителям Минздрава России и штаба по борьбе с коронавирусом. Надеюсь, на эту проблему обратят внимание и примут оперативные меры для её разрешения», — заключил Казанков.