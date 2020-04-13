Пекин, , 15:43 — REGNUM Дилеры американской автокомпании Ford в Китае приступят к приёму предзаказов на обновленный внедорожник Ford Everest 25 апреля 2020 года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новинка отличается от базового авто переработанной решёткой радиатора, стильными бамперами, иными колёсными дисками из лёгкого сплава на 18 или 19 дюймов и другими полезными опциями.

Мощность обновлённого автомобиля выросла на 31 л. с. Если производительность прежнего двухлитрового мотора составляла 245 «лошадей», то теперь его место занял агрегат мощностью 27 лошадей рабочим объёмом 2,3 литра. Этот движок сочетается с 10-скоростной автоматической трансмиссией.

Вседорожник оснащается адаптивным круиз-контролем с функцией езды в пробках, системой слежения за дорожными знаками и системой удержания полосы движения. Также в авто есть камеры кругового видеообзора, мультимедийная система, управляемая посредством голосовых команд, и многое другое.

Самая дешёвая комплектация Ford Everest в Китае стоит 278,8 тыс. юаней (более 2,92 млн рублей).

Ранее стало известно, что из-за пандемии нового коронавируса начало производства модели Ford Bronco Sport было отложено на 7 сентября 2020 года.

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