Москва, , 15:30 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил создать межфракционную комиссию по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

«Необходимо собрать, проанализировать и проработать эти предложения по отраслям, понимая, при этом, что у того или иного региона в одной отрасли может быть своя специфика. Для этого мы выйдем на взаимодействие с отраслевыми объединениями. Прежде всего, это Опора России и Деловая Россия», — рассказал Неверов.

Предложение обсудит совет Думы на заседании 13 апреля.