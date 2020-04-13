Ханты-Мансийск, , 15:26 — REGNUM «Российские железные дороги» из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в России изменили расписание движения ряда поездов дальнего следования. Часть из них задействована в направлении до Югры и обратно, сообщает оперативный штаб ХМАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

С 23 июня из Тюмени отменён маршрут Тюмень — Нижневартовск, из Нижневартовска — с 3 июля.

Поезд Омск — Нижневартовск будет курсировать с 16 апреля раз в четыре дня, из Нижневартовска с 18 апреля раз в четыре дня.

Поезд Пенза — Нижневартовск будет осуществлять рейсы через день, отправление из Пензы с 15 апреля по нечётным числам, отправление из Нижневартовска с 18 апреля по чётным числам.

С 24 июня отменяется поезд из Нижневартовска до Адлера, из Адлера — с 29 июня.

Билеты на поезда РЖД можно вернуть без каких-либо штрафных санкций и сборов до 1 июня.