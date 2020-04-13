Москва, , 15:24 — REGNUM Экономический кризис в РФ, вызванный борьбой с распространением коронавируса, может привести к большим выпадающим доходам федерального бюджета и как следствие к дальнейшему повышению налогов, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Малый бизнес, самозанятые, сфера услуг, рестораны, гостиницы, общепит, мелкотоварное производство — это наиболее пострадавшие сектора экономики. Там работают свыше 20 млн человек, — сказал Жуковский. — Сейчас, по моим расчётам, реально федеральный бюджет в этом году составит в лучшем случае около 14−15 трлн. А может упасть и до 10−11 трлн. Иными словами, выпадающие доходы федерального бюджета могут составить 7−9 трлн рублей. В этой ситуации автоматически встанет вопрос о продаже валютных резервов. Но что гораздо опаснее и страшнее, если власть пойдёт на дальнейшее закручивание гаек и повышение налогов, чтобы компенсировать выпадающие доходы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что бюджет России в 2020 году недополучит серьёзный объём доходов.