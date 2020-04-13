Москва, , 15:26 — REGNUM Четыре модели Subaru из шести в России выросли в цене. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

По данным журналистов, все четыре японские модели стали дороже на 80 тыс. рублей. Таким образом, рост стоимости автомобилей составил от 2,2 до 4,4%. Подорожание затронуло все комплектации седана Legacy, а также кроссоверов Forester, XV и Outback.

При этом отмечается, что изменения затронули машины 2019 года выпуска, а автомобили 2020 модельного года сохранили прежнюю стоимость. Также без изменений остались два спортивных седана — WRX и WRX STI.

Теперь диапазоны цен для четырёх моделей прошлого модельного года выглядят так:

Forester — от 2 159 000 до 2 769 900 рублей,

Legacy — от 2 359 000 до 2 509 900 рублей,

Outback — от 2 799 000 до 3 779 900 рублей,

XV — от 1 899 000 до 2 469 900 рублей.

Напомним, в первом квартале 2020 года дилеры Subaru в РФ продали 1721 автомобиль бренда — на 5% больше, чем за первый квартал 2019 года.

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