Москва, , 15:13 — REGNUM Эффективной мерой, которая бы помогла создать дополнительные рабочие места в период пандемии коронавируса и кризиса, а также мотивировать людей лишний раз не выходить из дома, могла бы стать помощь городских властей крупным торговым сетям, торгующим продовольствием и товарами первой необходимости, в увеличении количества курьеров, доставляющих эти товары на дом, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Не секрет, что сети продовольственных магазинов сейчас задыхаются от огромного количества заказов через интернет, а персонала для доставки заказов не хватает, в связи с чем они вынуждены принимать заказы на две недели вперёд, а то и вообще временно отказываться от услуги доставки продуктов на дом.

А если городские власти возьмут на себя обязанность компенсировать торговым сетям хотя бы половину затрат, связанных с увеличением числа курьеров, сети смогут наладить бесперебойную доставку заказов на дом, а у населения, в свою очередь, будет меньше потребностей выходить из дома.

При правительстве Москвы есть волонтёры, которые могут при необходимости купить кому-то продукты, но волонтёры помогают только пенсионерам и инвалидам, а ведь на самоизоляции находятся все горожане, независимо от возраста.

Но если федеральные и региональные власти озаботятся проблемой организации удалённой работы населения, то это будет шанс и сохранить рабочие места, и по-настоящему мотивировать значительную часть населения, особенно трудоспособного, не нарушать режим самоизоляции», — считает эксперт.

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