Эр-Рияд, , 15:11 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для стран Азии и повысила для Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ компании.

Отмечается, что цены для поставок в Азию снижены на $2,95−5,5 за баррель, а для рынка США выросли на $2,50−4,2. Для европейских стран цены остались на прежнем уровне.

Отметим, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что многие нефтеперерабатывающие компании в Европе и США отказываются увеличивать объёмы закупаемой у Саудовской Аравии нефти, даже по сниженным ценам. Это происходит в том числе из-за того, что покупатели сталкиваются с проблемой нехватки хранилищ.

Читайте также: Саудовская Аравия останется у «разбитой» бочки