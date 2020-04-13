Ульяновск, , 15:10 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 13 апреля, должны были возобновить работу рынки, парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия, но власти отыграли назад: условия самоизоляции менять не будут, но ужесточат санитарные требования для предприятий, которые ранее возобновили работу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Глава региона Сергей Морозов пояснил, что «пик заболеваемости не только не пройден, мы к нему даже не подступили». Поэтому власти вынуждены продлить условия самоизоляции «и на эту неделю», чтобы «не рисковать здоровьем людей».

«Это значит, что парикмахерские, салоны красоты, мебельные торговые центры, рынки, химчистки, прачечные, магазины бытовой техники и спорттоваров, детской одежды не будут работать», — сказал глава региона.

По его словам, остаётся прежней и численность работников предприятий, которым разрешено работать при условии соблюдения стандарта безопасности.

Напомним, ранее в Ульяновской области разрешили возобновить работу ряду предприятий, в их числе — строймагазины, зоомагазины, автосервисы и ремонтные мастерские, фотоателье, гостиничные комплексы, нотариальные и адвокатские конторы, тепличные комбинаты, IT-кластер. Предполагалось, что с 13 апреля этот перечень будет расширен. Губернатор Сергей Морозов тогда пояснил, что нельзя «людям необходимо начинать работу, кормить свои семьи, платить зарплату работникам».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом. В числе вновь инфицированных — девять работников больницы Карсунского района, пятеро — жители Карсунского района.