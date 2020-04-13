Ульяновск, 13 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 13 апреля, должны были возобновить работу рынки, парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия, но власти отыграли назад: условия самоизоляции менять не будут, но ужесточат санитарные требования для предприятий, которые ранее возобновили работу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Глава региона Сергей Морозов пояснил, что «пик заболеваемости не только не пройден, мы к нему даже не подступили». Поэтому власти вынуждены продлить условия самоизоляции «и на эту неделю», чтобы «не рисковать здоровьем людей».
По его словам, остаётся прежней и численность работников предприятий, которым разрешено работать при условии соблюдения стандарта безопасности.
Напомним, ранее в Ульяновской области разрешили возобновить работу ряду предприятий, в их числе — строймагазины, зоомагазины, автосервисы и ремонтные мастерские, фотоателье, гостиничные комплексы, нотариальные и адвокатские конторы, тепличные комбинаты, IT-кластер. Предполагалось, что с 13 апреля этот перечень будет расширен. Губернатор Сергей Морозов тогда пояснил, что нельзя «людям необходимо начинать работу, кормить свои семьи, платить зарплату работникам».
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом. В числе вновь инфицированных — девять работников больницы Карсунского района, пятеро — жители Карсунского района.