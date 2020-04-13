Москва, 13 апреля 2020, 15:01 — REGNUM Российская экономка может упасть на 25%, и это ещё в том случае, если нефть останется в диапазоне 32−35 долларов за баррель, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
Как полагает Жуковский, глобальная эмиссия, скорее всего, достигнет примерно 10 трлн долларов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский заявил, что в настоящее время экономика РФ находится в критической ситуации.
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