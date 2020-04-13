Москва, , 15:01 — REGNUM Российская экономка может упасть на 25%, и это ещё в том случае, если нефть останется в диапазоне 32−35 долларов за баррель, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Если же мы увидим, что сделка РФ со странами ОПЕК ни к чему не приведёт и нефть вернётся к ценам ниже 30 долларов за бочку, то экономика РФ легко может потерять 30%, — сказал Жуковский. — По итогу года всё будет зависеть от того, насколько глубоким окажется кризис. Вся надежда только на то, что крупнейшие центральные банки мира, США, Европа, Китай зальют мировую экономику дешёвыми деньгами, смогут выкупить все долги, все плохие активы, скупят все облигации государственного займа, начнут кредитовать экономику и промышленных гигантов».

Как полагает Жуковский, глобальная эмиссия, скорее всего, достигнет примерно 10 трлн долларов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский заявил, что в настоящее время экономика РФ находится в критической ситуации.

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