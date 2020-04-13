Токио, , 15:11 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan, согласно новому плану реструктуризации, уменьшит объемы производства автомобилей на один миллион экземпляров в год. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, план производства автомобилей бренда был сокращён с шести до пяти миллионов экземпляров.

Стоит отметить, что кризис начался в Nissan с уходом бывшего председателя компании Карлоса Гона, а затем по продажам автокомпании ударила ситуация с эпидемией коронавируса. Поэтому логично, что руководство компании, намерено «затянуть пояса», чтобы приспособиться к новой реальности.

По имеющейся информации, реструктуризация продлится до марта 2023 года и по её итогам, как говорится в сообщении агентства, компания Nissan превратиться в более мелкого автопроизводителя, чем сейчас.

Ожидается, что порядка трёх-четырёх заводов компании могут быть закрыты, а это в свою очередь приведет к сокращению нескольких тысяч рабочих мест.

Напомним, с октября по декабрь 2019 года Nissan объявил о своих самых крупных квартальных убытках за десять лет — 238 млн долларов.

Читайте также: Появились подробности о новом поколении пикапа Nissan Frontier