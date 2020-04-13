Киев, , 15:00 — REGNUM Предложенный правительством Украины рост дефицита госбюджета с 2% до 8% «некритичен» для макроэкономической ситуации и может быть сравнительно легко покрыт за счет внешних заимствований, заявил 13 апреля заместитель главы украинского Нацбанка Дмитрий Сологуб, рассуждая о ситуации в экономике страны.

«У нас есть доступ к иностранному финансированию, мы находимся на финальном этапе переговоров с МВФ, другими донорами», — заявил Сологуб.

По его словам, «доноры» обеспечат приток валюты Украине и эти вливания, «с одной стороны, будут использоваться на финансирование дефицита бюджета, а с другой — пополнят резервы Национального банка».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Сологуб заявил, что Нацбанк Украины резко против того, чтобы «выпускать из бутылки джинна инфляции и девальвации».

Сегодня же на внеочередном заседании Рады депутаты должны утвердить изменения в госбюджет страны, которые существенно увеличат дефицит главного финансового документа страны.