Москва, , 14:52 — REGNUM В настоящее время экономика РФ находится в критической ситуации, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM. Как полагает экономист, падение российской экономики в 2020 году будет беспрецедентным по силе и глубине.

«Это будет самое сильное падение со времён конца 1990-х годов. Со времён дефолта 1998 года, со времён разрушения пирамиды ГКО. Нужно понимать, что кризис 2020 года будет намного сильнее кризиса 2014 и 2016 годов. Россия столкнулась с системным кризисом. С кризисом всей экономической модели. Этот системный кризис будет усугублён глобальным кризисом, глобальной рецессией и обрушением глобальных экономик мира, — считает Жуковский. — В России с её сырьевой, периферийной экономикой, которая выступает как поставщик сырья, обвал будет гораздо более сильным, чем в крупнейших индустриально развитых странах. По второму кварталу 2020 года экономка РФ упадёт не на 7−10%, как пытаются заверить чиновники, а в лучшем случае на 18−20%».

Реально же, как полагает Жуквоский российская экономика может упасть на 25%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, федеральный бюджет РФ в I квартале 2020 года исполнен с профицитом в 12,408 млрд рублей, или 0,05% ВВП.

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