Москва, , 14:55 — REGNUM Российская сторона уведомила Люксембург и Мальту о повышении налога на дивиденды, которые выводятся за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

Министерства финансов Люксембурга и Мальты проинформированы об изменениях договоров по избежанию двойного налогообложения. Изменения касаются ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов, она повышена до 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, поднять налог на выводимые в офшоры дивиденды с 2% до 15% ранее поручил президент РФ Владимир Путин.

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