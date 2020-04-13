Пермь, , 14:50 — REGNUM В Пермском крае производством химической, в том числе антисептической продукции занимаются десять предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Ряд из этих компаний наладил выпуск новой антисептической продукции. Так, на крупные предприятия региона начались первые поставки антисептических средств с увлажняющим эффектом и прополисом.

Научно-производственная «Камская Химическая Компания», которая ранее поставляла продукцию преимущественно за пределы Прикамья, теперь полностью перешла на обеспечение потребности жителей края. Компоненты (продукция пчеловодства и фитопродукция) приобретаются преимущественно у местных предпринимателей.

Пермский завод «Тенториум» наладил производство антибактериального геля для рук на основе спирта и прополиса. Гель не требует смывания водой, его можно использовать дома и на улице. В планах выпуск антибактериальной жвачки на основе прополиса. «Несмотря на кризис, мы наращиваем производство и работаем над новыми продуктами», — отметили на предприятии.