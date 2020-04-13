Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции, которой в США уже заразились более 450 тыс. человек, приведет к такой волне банкротств, какая может затмить ущерб от Мирового экономического кризиса 2008 года, пишет Джей Хефлин в опубликованной 13 апреля статье для Washington Examiner.

«На сегодняшний день эксперты уверены, что что бы ни случилось в 2008—2009 годах, нынешняя ситуация будет хуже», — указал экономист аналитического центра правой направленности American Enterprise Institute Десмонд Лахман.

«Поэтому мы должны готовиться к настоящей волне банкротств», — добавил он.

Его коллега, экономист из Брукингского института Аарон Клейн уверен, что урон от пандемии будет гораздо более значительным, если экономика страны не возобновит работу в ближайшее время. Ключевым фактором Клейн считает возобновление игр по бейсболу. Если же самые мрачные прогнозы экспертов подтвердятся, то от 200 тыс. до 1 млн предприятий могут оказаться банкротами за следующие 12 месяцев.

«Велика вероятность, что мы столкнемся с ростом числа банкротств: первые юридические лица начнут подавать соответствующие заявления уже начиная с апреля и мая, за ними последуют и физические лица», — такой неутешительный прогноз дала директор American Enterprise Institute Ами Куокенбос.

Но уже сейчас можно увидеть, что экономический ущерб от пандемии, превосходит последствия кризиса 2008—2009 годов. Так, за последние три недели более 17 млн работников обратились за пособиями по безработице, тогда как вследствие Мирового финансового кризиса работу потеряли в общей сложности 8,7 млн человек.

В очень тяжелой ситуации в результате пандемии окажется малый бизнес. Если в 2008 — 2009 годах закрылось около 170 тыс. предприятий малого бизнеса, но только за последние три месяца в стране либо временно, либо насовсем закрылись 630 тыс. малых предприятий.

Напомним, США находятся на первом месте по числу заражённых коронавирусной инфекцией. Так, в стране зарегистрировано более 560 тыс., из которых 22 тыс. скончались.