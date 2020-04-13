Ставрополь, , 14:48 — REGNUM Власти Ставрополья утвердили проект закона о внесении изменений в бюджет края на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, определив приоритетные направления расходов казны. Поправки продиктованы экономическими реалиями, сложившимися на фоне пандемии коронавируса, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе губернатора края по итогам заседания правительства региона, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи.

Вице-премьер — министр финансов Ставрополья Лариса Калинченко доложила, что проектом закона определен перечень из 16 приоритетных направлений расходов регионального бюджета. Среди них: обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, социальное обеспечение и иные выплаты населению, предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления и другие направления.

Кроме того, для поддержки отраслей, попавших в наиболее сложную экономическую ситуацию, предлагается дополнить закон о бюджете положением о возможности предоставления госгарантий. Так, организациям санаторного-курортного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства планируется предоставлять по 1 млрд рублей в качестве гарантий.

Губернатор края Владимир Владимиров подчеркнул, что приоритеты расходов определены для того, чтобы даже при негативном сценарии развития событий выплачивать зарплаты бюджетникам, сохранять возможность финансирования работ по борьбе с коронавирусой инфекцией. По его словам, в первую очередь средства должны выделяться на эти направления, а все остальное будет финансироваться по мере поступления налоговых доходов.

В рамках заседания также был утвержден проект закона о внесении изменений в резервный фонд Ставропольского края. В нем также прописаны приоритетные направления расходов регионального бюджета.

Правительством края утверждены проекты изменений ряда других нормативных актов, вводящих дополнительные механизмы поддержки бизнеса. Все утвержденные законопроекты будут направлены в думу Ставропольского края для парламентского рассмотрения.