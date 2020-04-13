Москва, , 14:30 — REGNUM Законопроект, позволяющий регионам отменять курортный сбор, внесли в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») и член Совфеда Николай Журавлёв, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

На фоне падения экономики из-за коронавируса предлагается дать право регионам, в которых взимается курортный сбор, принимать решение о приостановлении его взимания на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, не дожидаясь волеизъявления этих муниципальных образований.

Предполагается, что при этом законом субъекта РФ устанавливается срок периода приостановления исходя из реальной ситуации.

Эксперимент по курортному сбору действует в нескольких региона, в частности, в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. Ранее к эксперименту собирались присоединиться еще ряд субъектов РФ, в частности, Санкт-Петербург.