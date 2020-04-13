Киев, , 14:21 — REGNUM Нацбанк Украины против того, чтобы «выпускать из бутылки джинна инфляции и девальвации», как делали власти страны во время предыдущих кризисов, заявил один из заместителей главы регулятора Дмитрий Сологуб.

Обращение Сологуба обнародовано 13 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Банкир подчеркнул, что в случае эмиссии гривны курс сразу же стремительно упадет, а цены столь же стремительно вырастут.

«Это путь в никуда. Это вернется экономике бумерангом. А пострадают прежде всего люди с самыми низкими доходами, которых мы, наоборот, должны защитить», — подчеркнул Сологуб.

Он подчеркнул, что призывы ряда политиков профинансировать госбюджет эмиссией гривны — «это просто, но безответственно».

«Наша страна имеет опыт 90-х, 2008 и 2014 годов. Тогда эмиссия приводила только к неприятностям», — добавил замглавы Нацбанка.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разрабатывает план выхода из экономического кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. По его словам, предварительный план уже есть, но «он еще довольно сырой». Вместе с тем Шмыгаль уточнил, что правительство уже сейчас четко понимает, какие программы надо сделать для малого и среднего бизнеса, в частности — где надо сделать «рефинанс кредитов».