Подгорица, , 14:16 — REGNUM Со времени введения мер по борьбе с коронавирусом с 14 марта 2020 года до 1 апреля число безработных в Черногории увеличилось на 111 человек, или 0,31 процента, сообщает служба занятости Черногории (ZZZCG).

В службе ожидают, что безработица увеличится в апреле и мае, и профсоюзы призывают правительство напрямую субсидировать работодателей, которые не работают из-за ограничений.

На 1 апреля было зарегистрировано 35 540 безработных, из которых 20 571 были женщины или 57,88 процента.