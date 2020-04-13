Ватикан, , 14:07 — REGNUM Следует рассмотреть возможность обеспечения всех рабочих универсальным базовым доходом, сказано в обращении папы римского Франциска, опубликованном в газете Avvenire в понедельник, 13 апреля.

Это помогло бы работникам в нынешней ситуации, когда из-за пандемии и карантина многие из них остались без заработка, отметил глава католической Церкви.

Следует помнить о самозанятых, работникам с временными контрактами, представителях «неформального сектора и народной экономики», отметил папа.