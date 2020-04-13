Чебоксары, , 13:55 — REGNUM В Чувашии планируется в 2020—2021 годах построить пять автозаправочных станций для газомоторного транспорта, в том числе в текущем году — три. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

С 2020 года началась реализация государственной программы рынка газомоторного топлива, в рамках которой регионам предоставляются субсидии. Чувашия из федерального бюджета получит в 2020 году 112,8 млн рублей, добавив из республиканского бюджета ещё 7,2 млн рублей, — итого за год на эти цели направят 120 млн рублей. В 2021 году расходы составят 63,8 млн рублей, в том числе федеральная субсидия — 60 млн рублей.

В 2020 году на данные средства предусмотрено переоборудование 595 транспортных средств и строительство трёх автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

«Одну из них построят на федеральной трассе М-7 «Волга» в Козловском районе, другую — на автодороге «Вятка» в Чебоксарском районе, третья планируется в Чебоксарах. На 2021 год в планах еще две заправочные станции», — говорится в сообщении.

Где именно будут построены данные автозаправки, не уточняется.

В Чебоксарах в настоящее время есть только одна АГНКС, построенная в 1986 году. Здесь заправляются автобусы средней и большой вместимости. В мэрии отмечают, что на станции «наблюдаются очереди из автотранспортных средств на заправку газом, время заправки автобуса занимает до 40−60 минут».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии были разработаны правила предоставления субсидий. Их можно будет получить при условии переоборудования транспорта для работы на метане, соблюдении требований к газобаллонному оборудованию. Кроме того, транспорт должен быть выпущен не ранее 2010 года.

Читайте также: На обновление автобусного парка Чувашии надо свыше 1,3 млрд рублей

Напомним, в 2015 году региональные власти заявляли, что более 80% подвижного состава «Чувашавтотранса» (ныне банкрот) — в изношенном состоянии, на обновление требовалось более 1,3 млрд рублей. Власти отмечали, что в Чувашии — около 140 перевозчиков, автобусным сообщением охвачено порядка 1070 населенных пунктов республики из 1720.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия получит 20,4 млн рублей на перевод транспорта на метан