Лондон, , 13:49 — REGNUM Купе Lotus Esprit Turbo GC образца 1987 года из ограниченной серии выставлен на продажу на британском интернет-аукционе классических машин The Market.

Отмечается, что всего был собран 21 экземпляр этой модели. При этом создание автомобилей было приурочено к празднованию 21-летия со дня запуска производства Lotus на предприятии Hethel.

Выставленный на торги Lotus Esprit Turbo HC был выпущен под десятым номером. Этот экземпляр является одним из пяти лимитированных моделей, которые были выполнены в двухцветном кузове Essex Blue.

«Этот Lotus Esprit Turbo HC находится в потрясающе хорошем состоянии — один из лучших, если не лучший, на данный момент», — передаёт слова директора аукциона The Market Тристан Джадж издание NewsMir.

За свою историю авто было во владении одной британской компании. После чего машина была продана автолюбителю из Португалии, который через 14 лет перепродал её британскому коллекционеру.

Нынешний владелец оценил старинное купе не менее чем в 10 тыс. фунтов стерлингов (около 919 тыс. рублей).

Ранее на онлайн-площадке eBay была выставлена на продажу модернизированная версия Ferrari F12 Berlinetta, построенная для тюнинг-выставки SEMA Show 2019.

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