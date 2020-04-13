Сеул, , 13:38 — REGNUM Популярность Южной Кореи как туристического направления растет шестой год подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма страны.

Согласно результатам опроса, проведенного с 17 декабря 2019 года по 6 января 2020 года среди 12 тыс. жителей 20 стран в возрасте от 15 до 60 лет, 59% иностранцев признают Южную Корею в качестве туристического направления, что на 1,1% больше по сравнению с опросом, проведенном годом ранее.

Данный показатель растет с 2014 года.

Отмечается, что рейтинг стран, жители которых больше всего предпочитают посещать Южную Корею как туристическое направления, возглавили страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, Таиланд, Индонезию и Филиппины.

Известно, что 49,1% респондентов посетили Южную Корею после просмотра видеоматериалов и влогов о путешествиях в страну Утренней свежести.

Как отметили в министерстве культуры, спорта и туризма, рост популярности связан с глобальным распространением корейской музыкальной волны халлю и с усилиями правительства, направленными на популяризацию страны в сети интернет.

Корейская волна или халлю — понятие, относящееся к распространению современной культуры Южной Кореи по всему миру. Термин был введен в обиход в Китае в середине 1990-х.